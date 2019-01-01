Автор комиксов Love is… назвал главную ценность «Футбола для дружбы» 

В 50 километрах от Мадрида собрались сотни детей со всего мира в Международном лагере Дружбы, чтобы играть в футбол и дружить. Уже завтра 32 сборные по шесть человек, собранные из Юных футболистов независимо от пола, происхождения, физических возможностей, сразятся в Чемпионате мира по «Футболу для дружбы».



Поддерживать детей будут талисманы программы - пес Фредди и кошка Фрея. Их создал автор знаменитых комиксов Love is… британский художник Билл Эспри. В интервью НСН он рассказал, почему решил участвовать в программе, уже семь лет реализуемой ПАО «Газпром».



«Они были настолько убедительными, что я не мог сказать нет. Они упрашивали меня примерно месяц, пока я не согласился. Я сначала гадал, почему они выбрали меня. Я англичанин, они могли бы найти российского художника. Но оказывается, персонажи Love is… очень популярны в России, и поэтому они подумали, что было бы хорошей идеей, чтобы автор этих комиксов создал символы “Футбола для дружбы”. Меня это заинтриговало. Мне понравилось то, что “Футбол для дружбы” продвигает. То, что он собирает детей со всего мира во имя дружбы, что лучше, чем то, что некоторые взрослые делают», - рассказал Билл Эспри.

