Автор комиксов Love is… назвал главную ценность «Футбола для дружбы»
Британский художник Билл Эспри рассказал спецкору НСН, почему он решил присоединиться к детской социальной программе ПАО «Газпром».
В 50 километрах от Мадрида собрались сотни детей со всего мира в Международном лагере Дружбы, чтобы играть в футбол и дружить. Уже завтра 32 сборные по шесть человек, собранные из Юных футболистов независимо от пола, происхождения, физических возможностей, сразятся в Чемпионате мира по «Футболу для дружбы».
Поддерживать детей будут талисманы программы - пес Фредди и кошка Фрея. Их создал автор знаменитых комиксов Love is… британский художник Билл Эспри. В интервью НСН он рассказал, почему решил участвовать в программе, уже семь лет реализуемой ПАО «Газпром».
«Они были настолько убедительными, что я не мог сказать нет. Они упрашивали меня примерно месяц, пока я не согласился. Я сначала гадал, почему они выбрали меня. Я англичанин, они могли бы найти российского художника. Но оказывается, персонажи Love is… очень популярны в России, и поэтому они подумали, что было бы хорошей идеей, чтобы автор этих комиксов создал символы “Футбола для дружбы”. Меня это заинтриговало. Мне понравилось то, что “Футбол для дружбы” продвигает. То, что он собирает детей со всего мира во имя дружбы, что лучше, чем то, что некоторые взрослые делают», - рассказал Билл Эспри.
По словам британского художника, без «Футбола для дружбы» у детей со всего мира не было бы такой платформы для того, чтобы собраться вместе. Ни в одной стране нет ничего подобного, отметил Билл Эспри.
Участники социальной детской программы ПАО «Газпром» продвигают Девять ключевых ценностей: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь. Билл Эспри особенно отметил последнюю из них.
«Так как мы находимся в Испании, я вспоминаю одного из испанских авторов, а именно Мигеля де Сервантеса и его Дон Кихота. Вся суть этого персонажа состояла в рыцарстве и чести, а это одна из Девяти ценностей “Футбола для дружбы”. Поэтому я бы выбрал именно эту ценность, но, конечно, все они очень важны», - сказал Билл Эспри в беседе со спецкором НСН.
Напомним, что международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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