«Хотелось всем рассказать». История юного журналиста «Футбола для дружбы»
Рафаэль Зиновьев из Санкт-Петербурга поделился со спецкором НСН своей необычной историей.
Детская социальная программа «Футбол для дружбы» уже объединила миллионы людей по всему миру, и не только юных футболистов. Реализуемая ПАО «Газпромом» уже семь лет программа также развивает юных тренеров, юных рефери и юных журналистов.
Один из них рассказал спецкору НСН о своем участии в программе.
«Все началось с 2018 года. Тогда я в школе узнал, что проходит конкурс Юных журналистов для детей с ОРЗ по разным критериям и решил подать свою первую работу на конкурс. Уже через несколько дней я приехал обратно в то же место, чтобы узнать, кто победил и оказалось, что я занял первое место. И в следующем году тоже принимал участие, тоже первое место занял. И вот думаю, в этом году тоже участвовать. Мне кажется, что меня выбрали на эту программу из-за моих статей», - рассказал Рафаэль Зиновьев из Санкт-Петербурга.
Для 12-летнего Рафаэля журналистика стала способом рассказать о своем первоначальном увлечении - следж-хоккее.
«Я занимаюсь следж-хоккеем, это паралимпийский вид спорта для детей с ОРЗ. У нас есть команда в Ленинградской области, Red Rocket. Журналистикой решил заниматься, потому что хотелось все это запечатлеть, рассказать всем. Но когда человек рассказывает, у него половина информации теряется. И надо как-то запечатлеть это, и я решил создавать статьи», - поделился юный журналист.
Рафаэль Зиновьев берёт интервью у российского футболиста Алексея Смертина на Международном форуме «Футбола для дружбы» в МадридеФОТО: НСН // Алена Якушова
Ключевым событием Седьмого сезона программы ПАО «Газпром» станет Финал чемпионата мира по «Футболу для дружбы», который пройдет в центре Мадрида 1 июня. А после, все участники посетят финал Лиги Чемпионов УЕФА 2019. Рафаэль Зиновьев уже знает, за кого он будет болеть.
«Я болею за “Ливерпуль”, потому что “Барселона” и “Ювентус” не прошли, остался только “Ливерпуль”. Все команды хороши, и “Тоттенхэм” тоже хорошая команда, у них тактика хорошая, и “Ливерпуль” отличный. Так что они на равных позициях, и я думаю, счет может быть где-то 2:1, может быть 3:2», - предположил собеседник НСН.
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде. За Суперкубок УЕФА поборются два английских клуба: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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