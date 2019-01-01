«Хотелось всем рассказать». История юного журналиста «Футбола для дружбы»

Детская социальная программа «Футбол для дружбы» уже объединила миллионы людей по всему миру, и не только юных футболистов. Реализуемая ПАО «Газпромом» уже семь лет программа также развивает юных тренеров, юных рефери и юных журналистов.



Один из них рассказал спецкору НСН о своем участии в программе.



«Все началось с 2018 года. Тогда я в школе узнал, что проходит конкурс Юных журналистов для детей с ОРЗ по разным критериям и решил подать свою первую работу на конкурс. Уже через несколько дней я приехал обратно в то же место, чтобы узнать, кто победил и оказалось, что я занял первое место. И в следующем году тоже принимал участие, тоже первое место занял. И вот думаю, в этом году тоже участвовать. Мне кажется, что меня выбрали на эту программу из-за моих статей», - рассказал Рафаэль Зиновьев из Санкт-Петербурга.



Для 12-летнего Рафаэля журналистика стала способом рассказать о своем первоначальном увлечении - следж-хоккее.



«Я занимаюсь следж-хоккеем, это паралимпийский вид спорта для детей с ОРЗ. У нас есть команда в Ленинградской области, Red Rocket. Журналистикой решил заниматься, потому что хотелось все это запечатлеть, рассказать всем. Но когда человек рассказывает, у него половина информации теряется. И надо как-то запечатлеть это, и я решил создавать статьи», - поделился юный журналист.

