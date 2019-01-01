В Мадриде завершился Седьмой сезон «Футбола для дружбы»

Завершился Седьмой сезон «Футбола для дружбы». Финальные мероприятия Международной детской программы прошли с 28 мая по 2 июня в Мадриде.

В них приняли участие более 800 детей и взрослых из стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки. Более 160 журналистов из ведущих национальных и международных СМИ освещали ключевые события.

«"Футбол для дружбы" — это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира», — сказал легендарный футболист Роберто Карлос, выступавший за сборную Бразилии и футбольный клуб «Реал Мадрид», трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и обладатель Кубка мира.

Роберто Карлос отметил, что совмещая спортивную и гуманитарную программы, «Футбол для дружбы» помогает детям со всего мира становиться яркими лидерами, развивать таланты и выбирать свой жизненный путь.