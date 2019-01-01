В Мадриде завершился Седьмой сезон «Футбола для дружбы»
Завершился Седьмой сезон «Футбола для дружбы». Финальные мероприятия Международной детской программы прошли с 28 мая по 2 июня в Мадриде.
В них приняли участие более 800 детей и взрослых из стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки. Более 160 журналистов из ведущих национальных и международных СМИ освещали ключевые события.
«"Футбол для дружбы" — это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира», — сказал легендарный футболист Роберто Карлос, выступавший за сборную Бразилии и футбольный клуб «Реал Мадрид», трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и обладатель Кубка мира.
Роберто Карлос отметил, что совмещая спортивную и гуманитарную программы, «Футбол для дружбы» помогает детям со всего мира становиться яркими лидерами, развивать таланты и выбирать свой жизненный путь.
Мероприятия программы также посетили звезды мирового футбола Марко Матерацци, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, послы УЕФА Рикарду Карвалью и Селия Шашич, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч и главы национальных футбольных ассоциаций и федераций разных стран.
28 и 29 мая Юные послы познакомились друг с другом в Международном лагере Дружбы, где для них подготовили спортивную и гуманитарную обучающие программы. 30 мая в Мадриде состоялся Международный форум «Футбол для дружбы». Главное событие Седьмого сезона программы, Чемпионат мира по «Футболу для дружбы» прошел 31 мая и 1 июня.
В рамках отборочных игр Чемпионата прошла открытая тренировка, объединившая спортсменов из 57 стран. Занятие признали самым многонациональным уроком футбола в истории. По его итогам «Футбол для дружбы» был удостоен титула GUINNESS WORLD RECORDS®.
«Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде», – сказал председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, получивший официальный сертификат об установке рекорда от судьи GUINNESS WORLD RECORDS® Анны Орфорд.
Финал Чемпионата мира по «Футболу для дружбы» прошел 1 июня в самом центре Мадрида на футбольном поле UEFA Pitch. В финальном матче сыграли Международные сборные Дружбы «Антигуанский Полоз» и «Тасманский Дьявол». По окончанию основного времени счёт был 1:1, и по итогам серии пенальти игроки «Антигуанского Полоза» завоевали главный приз, который им вручил Роберто Карлос.
«Мы выиграли благодаря крепкому командному духу, потому что уровень подготовки соперников был ничуть не хуже. С ребятами из команды мы не были знакомы, пока не приехали в Мадрид, но за два дня подготовки к Чемпионату невероятно сплотились», – отметила участница победившей команды Лейла Салихович из Боснии и Герцеговины.
Перед финальным матчем стали известны результаты голосования Юных участников за самую социально ответственную футбольную команду. Специальный трофей, кубок «Девяти ценностей» был присужден футбольному клубу «Ливерпуль», который через несколько часов стал шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. За триумфом английской команды на стадионе «Метрополитано» смогли наблюдать все участники финальных мероприятий Седьмого сезона «Футбола для дружбы».
Добавим, что все ключевые мероприятия «Футбола для дружбы» в Мадриде освещали Юные журналисты, которые работали в Международном детском пресс-центре, создавая репортажи, новости, фото- и видеоконтент. Материалы были собраны в онлайн-газете программы.
Напомним, программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — равенство, здоровье, преданность, традиции, справедливость, честь, победа, мир и дружба.
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