«Формула 1» объявила об отмене Гран-при России

В заявлении говорится, что «Королевские гонки» посещают страны по всему миру с целью «объединять людей и нации», однако развитие событий на Украине вызывает у участников чемпионата «грусть и шок».

«Организаторы чемпионата, FIA и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», - подчёркивается в тексте.

Также в «Формуле 1» выразили надежду на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации.

Гран-при России должен был пройти в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года.

Ранее УЕФА из-за ситуации на Украине перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

