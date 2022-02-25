«Формула 1» объявила об отмене Гран-при России

Организаторы гоночного чемпионата «Формула 1» в своём Twitter объявили, что проведение Гран-при России в 2022 году невозможно.

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В заявлении говорится, что «Королевские гонки» посещают страны по всему миру с целью «объединять людей и нации», однако развитие событий на Украине вызывает у участников чемпионата «грусть и шок».

«Организаторы чемпионата, FIA и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», - подчёркивается в тексте.

Также в «Формуле 1» выразили надежду на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации.

Гран-при России должен был пройти в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года.

Ранее УЕФА из-за ситуации на Украине перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:РоссияСочиАвтогонкиФормула-1
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