Четыре случая коронавируса выявили во время «Формула 1» Гран-при России
Международная автомобильная федерация (FIA) заявила, что во время российского этапа «Формула 1» в Сочи пилоты, члены команд и персонал сдали более 4,8 тысячи тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что положительными оказались только четыре теста. У кого именно был выявлен COVID-19 в FIA не уточнили.
Победителем Гран-при России 2021 стал пилот Mercedes-AMG F1 Льюис Хэмилтон, сообщает RT. Для семикратного чемпиона это уже пятая победа в Сочи и 100-я в карьере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Минздрав РФ разрешил клинические исследования новой COVID-вакцины «Бетувакс»
- Минсельхоз и производители договорились о ценах на мясо птицы
- Немецкий режиссёр Фрай получил гражданство РФ
- Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве РФ
- Росгидромет пообещал регионам Сибири тёплую зиму
- Четыре случая коронавируса выявили во время «Формула 1» Гран-при России
- Венгрия и «Газпром» подписали 15-летний контракт на поставку газа
- Суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор историку Соколову
- Организатор восхождения на Эльбрус дал признательные показания
- Синоптик пообещала москвичам тёплую и солнечную погоду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru