Четыре случая коронавируса выявили во время «Формула 1» Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) заявила, что во время российского этапа «Формула 1» в Сочи пилоты, члены команд и персонал сдали более 4,8 тысячи тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что положительными оказались только четыре теста. У кого именно был выявлен COVID-19 в FIA не уточнили.

Победителем Гран-при России 2021 стал пилот Mercedes-AMG F1 Льюис Хэмилтон, сообщает RT. Для семикратного чемпиона это уже пятая победа в Сочи и 100-я в карьере.

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ФОТО: https://www.formula1.com
ТЕГИ:РоссияСочиКоронавирусФормула-1
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