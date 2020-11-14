Формула 1 объявила о 8 случаях заражения COVID-19
14 ноября 202000:57
Среди участников "Формулы-1" зафиксировано восемь случаев COVID-19, передает Газета.ru со ссылкой на сайт Международной автомобильной федерации.
Издание сообщает, что проверки были сделаны в период с 6 по 12 сентября. Участникам гонок было сделано 2543 теста.
В пятницу 13 ноября стартовала гонка в Турции. Основной этап Гран-при Турции пройдет в субботу 15 ноября.
Ранее НСН писала о том, что соревнования в Стамбуле будут проведены без зрителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- Лукашенко опроверг информацию о своем преемнике
- В Москве скончались 69 пациентов с COVID-19
- СМИ: В Монреале неизвестные захватили заложников
- Названа главная особенность бессимптомных коронавирусных больных
- Пашинян рассказал о главной причине принятия соглашения по Карабаху
13 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru