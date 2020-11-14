Формула 1 объявила о 8 случаях заражения COVID-19

Издание сообщает, что проверки были сделаны в период с 6 по 12 сентября. Участникам гонок было сделано 2543 теста.

В пятницу 13 ноября стартовала гонка в Турции. Основной этап Гран-при Турции пройдет в субботу 15 ноября.

Ранее НСН писала о том, что соревнования в Стамбуле будут проведены без зрителей.

