Квят добился лучшего результата в сезоне на Гран-при Эмилии-Романьи

Издание отмечает, что ранее Квяту не удавалось подняться выше седьмой строки на соревнованиях.

В общем зачете пилотов Квят находится на 13-м месте. Безусловным лидером является британский пилот Льюис Хэмилтон.

Напомним, первым в гонке «Формулы-1» в итальянской Имоле стал Хэмилтон из Mercedes, второе место занял финн Валттери Боттас из той же команды, на третьей позиции оказался австралиец Даниэль Риккардо из Renault.

