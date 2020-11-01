Квят добился лучшего результата в сезоне на Гран-при Эмилии-Романьи
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят пришел четвертым на Гран-при Эмилии-Романьи. Этот результат стал для него лучшим в сезоне, сообщает Lenta.ru.
Издание отмечает, что ранее Квяту не удавалось подняться выше седьмой строки на соревнованиях.
В общем зачете пилотов Квят находится на 13-м месте. Безусловным лидером является британский пилот Льюис Хэмилтон.
Напомним, первым в гонке «Формулы-1» в итальянской Имоле стал Хэмилтон из Mercedes, второе место занял финн Валттери Боттас из той же команды, на третьей позиции оказался австралиец Даниэль Риккардо из Renault.
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