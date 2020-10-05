Турция не пустит зрителей на Гран-при «Формула 1»
Ещё один этап чемпионата «Формула 1» 2020-года - Гран-при Турции, пройдёт без зрителей. Об этом говорится в официальном заявлении местных властей.
Губернатор провинции Стамбул Али Йерликая сообщил, что решение закрыть трибуны «Истанбул-парка» принято на заседании Комитета по гигиене в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Гран-при Турции вернулся в календарь «Формула 1» после 9-летнего перерыва. Ранее местные власти рассчитывали собрать на этапе, который пройдёт 13-15 ноября, до 100 тысяч человек, а первая партия в 40 тысяч билетов была распродана за шесть часов.
Таким образом, единственной гонкой в текущем, где был организован полноценный допуск болельщиков, пока является Гран-при России 2020. Его выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
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