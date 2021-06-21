«Флюиды надежды». Белоголовцев верит в победу России над Данией за счет молодежного состава
Все болельщики сборной России должны объединиться и пожелать команде победы в решающем матче против Дании, заявил Радиоточке НСН Сергей Белоголовцев.
Актер, телеведущий и посол Чемпионата мира по футболу-2018 Сергей Белоголовцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал тренеру сборной России Станиславу Черчесову выставить на игру с Данией молодежный состав и назвал Александра Головина лучшим игроком команды.
Сборная России по футболу в понедельник вечером проведет решающий матч группового этапа Евро-2020. Против Дании. Матч состоится в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Мне очень понравилось, что в конце матча с Финляндией мы играли обновленным молодежным составом. Если говорить о заменах в той игре, мне очень понравилось, как вошли в игру Мухин, Соболев, Жемалетдинов. Не уверен, что Марио Фернандес сможет сыграть в матче с Данией после такого ужасного падения, которое нас всех перепугало. Это, конечно, огромная и грандиозная потеря, но меня очень радует при этом, что заменивший Фернандеса Караваев игры не испортил и даже где-то добавил динамики. Было бы очень здорово, если бы Черчесов рискнул в матче с Данией и выпустил обновленный молодежный состав, который своими быстрыми и динамичными действиями мог бы навязать борьбу сборной Дании», - сказал Белоголовцев.
Он положительно оценил игру Алексея Миранчука в связке с Александром Головиным и выразил надежду, что автор первого гола сборной России на Евро-2020 забьет еще.
«Я бесконечно счастлив, что Миранчук вышел на матч против Финляндии в паре с прекрасным Головиным, пожалуй, лучшим игроком нашей сборной на сегодняшний день. Наконец-то мы увидели креативные действия сборной России в атаке, а не пассивную оборонительную и довольно трусливую тактику. Мы увидели некое подобие атаки и некое подобие феерии в определенные моменты матча. Гол Миранчука меня сильно обрадовал, я желаю ему большой удачи и думаю, что он должен еще обязательно забить. Дай Бог, это был не последний гол. Конечно, его мастерство и техника, его футбольные опции серьезно окрепли и увеличились после того, как он переехал в Италию», - отметил актер.
При этом Белоголовцев похвалил за верность команде болельщиков сборной России и призвал всех объединиться перед игрой с Данией.
«Наши болельщики, конечно, великие и святые люди. Несмотря на первое безвольное, серое и какое-то абсолютно безнадежное поражение от Бельгии, никто от сборной России не отвернулся, за нее продолжают болеть, кричать, выбрасывать телевизоры в окно, когда мы проигрываем, и устраивать на улицах салюты и гудеть в клаксоны автомобилей, когда мы выигрываем. Давайте все, кто переживает за сборную России, соберемся и поболеем в главном решающем матче против датчан, будем посылать флюиды любви и флюиды надежды нашей команде, и даст нам Бог, чтобы мы добились нужного результата. Лучше бы, конечно, если бы выиграли», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
После двух туров Евро-2020 сборная России, набравшая 3 очка, занимает второе место в Группе «В». На первом месте Бельгия (6 очков), на третьем – Финляндия (3 очка), на четвертом Дания (0 очков). В плей-офф Чемпионата Европы выходят 12 команд, занявших в шести отборочных группах 1 и 2 места, а также четыре лучшие команды из числа занявших 3 места.
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