«Флюиды надежды». Белоголовцев верит в победу России над Данией за счет молодежного состава

«Мне очень понравилось, что в конце матча с Финляндией мы играли обновленным молодежным составом. Если говорить о заменах в той игре, мне очень понравилось, как вошли в игру Мухин, Соболев, Жемалетдинов. Не уверен, что Марио Фернандес сможет сыграть в матче с Данией после такого ужасного падения, которое нас всех перепугало. Это, конечно, огромная и грандиозная потеря, но меня очень радует при этом, что заменивший Фернандеса Караваев игры не испортил и даже где-то добавил динамики. Было бы очень здорово, если бы Черчесов рискнул в матче с Данией и выпустил обновленный молодежный состав, который своими быстрыми и динамичными действиями мог бы навязать борьбу сборной Дании», - сказал Белоголовцев.

Он положительно оценил игру Алексея Миранчука в связке с Александром Головиным и выразил надежду, что автор первого гола сборной России на Евро-2020 забьет еще.

«Я бесконечно счастлив, что Миранчук вышел на матч против Финляндии в паре с прекрасным Головиным, пожалуй, лучшим игроком нашей сборной на сегодняшний день. Наконец-то мы увидели креативные действия сборной России в атаке, а не пассивную оборонительную и довольно трусливую тактику. Мы увидели некое подобие атаки и некое подобие феерии в определенные моменты матча. Гол Миранчука меня сильно обрадовал, я желаю ему большой удачи и думаю, что он должен еще обязательно забить. Дай Бог, это был не последний гол. Конечно, его мастерство и техника, его футбольные опции серьезно окрепли и увеличились после того, как он переехал в Италию», - отметил актер.

При этом Белоголовцев похвалил за верность команде болельщиков сборной России и призвал всех объединиться перед игрой с Данией.