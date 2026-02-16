Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы в парном катании на Олимпиаде в Италии, сообщают «Известия».

Песков назвал фигуриста Петра Гуменника «большим молодцом»

Они получили 80,01 балла. Далее идут представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46). Замыкают тройку канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо, у которых 74,60 балла.

Произвольная программа от 16 лучших пар будет представлена 16 февраля.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном фигурном катании. Соревнования прошли в Милане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

