Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы в парном катании на Олимпиаде в Италии, сообщают «Известия».
Они получили 80,01 балла. Далее идут представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46). Замыкают тройку канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо, у которых 74,60 балла.
Произвольная программа от 16 лучших пар будет представлена 16 февраля.
Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном фигурном катании. Соревнования прошли в Милане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
- Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде
- Кремль: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов
- Дмитриев: Фонд Гейтса установил контроль над вакцинами ради злых целей
- СМИ: Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует пожизненное заключение фигурантам
- СМИ: Швейцария обеспечит безопасный пролет делегации РФ на переговоры
- Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России
- Медведев заявил, что Зеленский будет жить, пока продолжает разваливать «страну 404»
- Дерипаска: Европе угрожает не Россия, а государства Глобального Юга
- Каллас: Страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины в объединение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru