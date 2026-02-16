Кремль: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов
16 февраля 202602:30
России нужно вести диалог со спортивными властями и Международным олимпийским комитетом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, это необходимо ради защиты интересов спортсменов и борьбы за их возвращение к соревнованиям. «Этот процесс дает первые, пускай скромные, результаты», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к юношеским соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
