Кремль: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов

России нужно вести диалог со спортивными властями и Международным олимпийским комитетом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026

По его словам, это необходимо ради защиты интересов спортсменов и борьбы за их возвращение к соревнованиям. «Этот процесс дает первые, пускай скромные, результаты», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к юношеским соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

