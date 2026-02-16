Генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список, в котором более 300 политиков и известных людей, упомянутых в материалах по делу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает «Лента.ру».

В файлах Эпштейна нашли запись о «бойфренде» Макрона

В перечне значатся экс-президент США Билл Клинтон и его супруга Хилари, бывший американский лидер Джо Байден, принц Гарри, режиссер Вуди Аллен, миллиардеры Билл Гейтс и Марк Цукерберг, певица Бейонсе и другие.

Ранее СМИ рассказали, зачем Эпштейн приезжал в Россию в 1990-е годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

