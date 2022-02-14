Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро ОИ-2022 в танцах на льду

Синицина и Кацалапов получили от судей 220,51 балла. Россияне уступили французской паре Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (226,98 балла). Бронзовыми призерами Игр стали фигуристы из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Кроме того, россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли на соревнованиях шестое место. Еще одна пара из России, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, не попали в первую десятку: фигуристы стали четырнадцатыми.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли сборной России 18-ю награду на ОИ. В копилке национальной команды 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, сборная занимает 6-е место в неофициальном зачете.

