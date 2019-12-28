Фигуристы Бойкова и Козловский победили на чемпионате России

Российские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России по фигурному катанию в парных состязаниях в Красноярске.

По результатам выступлений в короткой и произвольной программах пара набрала 233,66 балла. Серебро досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (233,19 балла), бронза - Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (219,72 балла), сообщает Газета.ru.