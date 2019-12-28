Фигуристка Евгения Медведева отказалась от участия в чемпионате России

Российская спортсменка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

Имени фигуристки Евгении Медведевой не оказалось списке участниц произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Медведева после короткой программы набрала 71,08 балла, с которыми заняла пятую позицию в соревновании.

Напомним, у спортсменки на тренировке в четверг сломались коньки. Перед выступлением в субботу Медведва выполнила один элемент из заявленной программы и досрочно прекратила предстартовую тренировку. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал событие, заявив, что решение об участии фигуристки в короткой программе еще не принято.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире НСН прокомментировали скандальные обвинения тренерского штаба Этери Тутберидзе из-за Евгении Медведевой в их адрес.

