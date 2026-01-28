На Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян
Тринадцать российских спортсменов представят сборную страны на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд РФ.
Приглашение на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник, Аделия Петросян; лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева; ски-альпинист Никита Филиппов; шорт-трекисты Иван Посашков, Алена Крылова. Кроме того, в Играх смогут участвовать представители конькобежного спорта Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также спортсмены-горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Россиянам разрешено выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «НАШЕ Радио» станет доступно в дальневосточном Артёме
- В Калуге на площадке бывшего завода Volkswagen загорелся склад
- На Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян
- Набиуллина: Самозапрет на кредиты установили 21 млн человек
- Захарова: Двух российских моряков с «Маринеры» отпустили
- «Под соусом антифрода»: Операторов связи уличили в желании заработать на маркировке
- Крики и унижение: Почему в России массово увольняются сотрудники полиции
- «В два раза ниже инфляции»: Почему Россия лидирует по потреблению мяса
- СМИ: Операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
- В России иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru