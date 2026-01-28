На Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян

Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы достигла полуметра Аэропорт «Шереметьево» штатно обслуживает рейсы на второй день снегопада в столице Более 150 легковушек и грузовиков вытащили из снежного плена патрульные ЦОДД за минувший день Столичных автомобилистов призвали не препятствовать работе коммунальной техники в уборке снега Московские бобры нормально переносят зимние холода в своих хатках