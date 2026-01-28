На Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян

Тринадцать российских спортсменов представят сборную страны на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд РФ.

Приглашение на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник, Аделия Петросян; лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева; ски-альпинист Никита Филиппов; шорт-трекисты Иван Посашков, Алена Крылова. Кроме того, в Играх смогут участвовать представители конькобежного спорта Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также спортсмены-горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Россиянам разрешено выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

