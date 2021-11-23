Фетисов не исключил, что россияне могут выиграть Олимпиаду в Пекине

Сборная России по хоккею может выиграть Олимпийские игры в Пекине благодаря отличной вратарской линии и звездным форвардам, сообщает РБК со ссылкой на двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

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«У нас много скептицизма, но есть шикарная вратарская линия, есть мегафорварды», — отметил трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

По словам Фетисова, «нужно, чтобы все подошли в хорошей форме, без травм и сумели опровергнуть все доводы скептиков». Фетисов уверен, что при принятии окончательного решения об участии руководство НХЛ будет учитывать только вопрос здоровья игроков.

Напомним, президент Владимир Путин получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. По предварительной информации, ее участниками станут более 3 тысяч спортсменов из 95 стран.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ХоккейОлимпиадаВячеслав Фетисов
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