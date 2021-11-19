Путина пригласили на открытие зимней Олимпиады в Пекине

Президент Владимир Путин получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того, как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», — приводит ТАСС слова Пескова.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. По предварительной информации, ее участниками станут более 3 тысяч спортсменов из 95 стран.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыДмитрий ПесковВладимир Путин
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