Путина пригласили на открытие зимней Олимпиады в Пекине
Президент Владимир Путин получил приглашение посетить открытие Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, о возможной поездке объявят после согласования всех деталей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин имеет приглашение председателя посетить Пекин по случаю открытия Олимпиады. После того, как все детали будут согласованы, мы сделаем совместно с нашими китайскими партнерами объявление о такой поездке», — приводит ТАСС слова Пескова.
Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. По предварительной информации, ее участниками станут более 3 тысяч спортсменов из 95 стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
- Четыре польских солдата пострадали из-за столкновений с мигрантами на границе
- В Кремле отказались комментировать сертификацию COVID-вакцин для детей
- На Кубани ввели QR-коды для посещения всех ТРЦ
- Сбившая в Москве троих детей студентка обжаловала приговор
- Путина пригласили на открытие зимней Олимпиады в Пекине
- В Кремле назвали неприемлемой инициативу США о непризнании Путина президентом
- Австрия введет национальный локдаун из-за COVID-19
- Лесопожарный центр Коми купит эксклюзивный Land Cruiser за 5 млн
- Телеграм: КПРФ атакуют лоси и педофилы после поддержки Навального
- Столтенберг назвал условие для размещения американского ядерного оружия в Восточной Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru