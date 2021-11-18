Байден не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNBC.

Отмечается, что Байден сделал соответствующее заявление на встрече с премьером Канады Джастином Трюдо.

Не прошлой неделе издание The Washington Post сообщало, что официальные лица властей США не планируют поездку в Пекин на Олимпиаду. Как сообщала газета, Байден обеспокоен действиями китайских властей в Синьцзяне, Тибете и Гонконге и нарушением прав человека в стране в целом.

ОИ в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.





