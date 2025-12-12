«Ждем допуска!»: Шахматисты готовятся к турнирам с флагом и гимном России
Международная шахматная федерация 14 декабря может принять положительное решение по россиянам с учетом рекомендации своего Совета, заявил НСН исполнительный директор ФШР Ткачев.
Федерации шахмат России, не без основания, рассчитывает на допуск наших шахматистов к командным соревнованиям, заявил НСН в комментарии исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря рассмотрит вопрос о допуске российских шахматистов к командным турнирам в нейтральном статусе, проинформировала пресс-служба организации. Совет FIDE рекомендовал принять положительное решение. Кроме того, предложено вернуть российскую и белорусскую национальную символику на юниорские соревнования и турниры для лиц с ограниченными возможностями.
«Это в высшей степени позитивная новость для всех. Сейчас тенденция действительно такая, не только в шахматах, во всем мировом спорте – возвращают постепенно наши сборные. Конечно, мы рассчитываем на положительное решение, а с учетом рекомендации FIDE наша уверенность окрепла», - отметил собеседник НСН.
Ткачев также раскрыл детали механизма принятия решения по российскому вопросу.
«Шахматная федерация России в октябре, после объявления даты проведения генассамблеи, направила письмо FIDE с просьбой допустить мужскую сборную и полностью восстановить статус, вернуть нам национальную символику. Дальше по процедуре наше обращение включили в повестку дня генеральной ассамблеи FIDE. После этого, Совет FIDE по каждому вопросу выработал свои рекомендации. Теперь, на заседании генассамблеи 200 стран-участниц будут голосовать по представленным проектам решений. Скорее всего, они должны принять рекомендованный вариант, обычно так и бывает. Кроме того, наш делегат обратится непосредственно в генеральную ассамблею во время заседания, чтобы было принято решение по восстановлению национальной символики мужской и женской сборных, как и в случае с юниорами и паралимпийцами», - пояснил исполнительный директор ФШР.
По его оценке, символика очень важна для спортсменов всех возрастов.
«Яркий пример – как только допустили нашу юношескую сборную в январе 2025 года, первым соревнованием была Всемирная шахматная олимпиада среди игроков до 16 лет в Колумбии. Наши ребята её блестяще выиграли, одержав девять побед в девяти матчах. По возвращении на встречу в аэропорту они по собственной инициативе вышли в форме национальной команды – переоделись между самолетом и выходом в зал», - рассказал Александр Ткачев.
Генеральная ассамблея FIDE пройдет 14 декабря в онлайн-формате. Российские и белорусские шахматисты в личных турнирах с февраля 2022 года выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна. В юношеских командных турнирах FIDE их допустила в январе 2025 года.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Исполком Международного олимпийского комитета 11 декабря рекомендовал больше не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах под флагами своих стран. При этом рекомендации по участию взрослых спортсменов из России и Белоруссии остались в силе, и будут пересматриваться по мере необходимости.
