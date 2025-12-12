«Шахматная федерация России в октябре, после объявления даты проведения генассамблеи, направила письмо FIDE с просьбой допустить мужскую сборную и полностью восстановить статус, вернуть нам национальную символику. Дальше по процедуре наше обращение включили в повестку дня генеральной ассамблеи FIDE. После этого, Совет FIDE по каждому вопросу выработал свои рекомендации. Теперь, на заседании генассамблеи 200 стран-участниц будут голосовать по представленным проектам решений. Скорее всего, они должны принять рекомендованный вариант, обычно так и бывает. Кроме того, наш делегат обратится непосредственно в генеральную ассамблею во время заседания, чтобы было принято решение по восстановлению национальной символики мужской и женской сборных, как и в случае с юниорами и паралимпийцами», - пояснил исполнительный директор ФШР.

По его оценке, символика очень важна для спортсменов всех возрастов.

«Яркий пример – как только допустили нашу юношескую сборную в январе 2025 года, первым соревнованием была Всемирная шахматная олимпиада среди игроков до 16 лет в Колумбии. Наши ребята её блестяще выиграли, одержав девять побед в девяти матчах. По возвращении на встречу в аэропорту они по собственной инициативе вышли в форме национальной команды – переоделись между самолетом и выходом в зал», - рассказал Александр Ткачев.