Черчесов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с Данией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своих подопечных в матче с Данией в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2020. Комментарий наставника передает издание «Чемпионат».
Черчесов отметил, что спортсмены «выдерживали план на игру», подчеркнув при этом, что в ходе матча были упущены «хорошие моменты». Кроме того, Черчесов перечислил ошибки спортсменов: «Пропустил гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру... пропустили гол на быстрой контратаке».
Тренер подчеркнул, что футболисты были подготовлены и что он выразил им благодарность за игру. Черчесов призвал переосмыслить результат и сделать необходимые выводы.
Черчесов также сообщил, что не намерен уходить с должности. Он заявил, что будет готовить сборную к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
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