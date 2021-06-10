УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины убрать надпись «Героям слава» с формы национальной сборной для чемпионата Европы по футболу, сообщает RT.

В организации заявили, что конкретное сочетание на форме лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!» «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

Ранее сборная Украины представила форму для Евро-2020, на которой, кроме надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» имеется изображение границ страны, включая республику Крым, которая в 2014 году вошла в состав Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин, комментируя форму украинских футболистов отметил, что Киев по-прежнему пренебрегает волеизъявлением жителей полуострова.

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ТЕГИ:ФутболУЕФАЧемпионат Европы 2020Украина
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