Этап «Формулы-1» во Франции отменен из-за коронавируса

Французский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он должен был пройти на автодроме «Поль Рикар», расположенном в коммуне Ле-Кастелле на юго-востоке Франции, с 26 по 28 июня. Однако ранее президент Эммануэль Макарон ввел запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.

Таким образом, это уже второй, после гонки в Монако, отменённый из-за пандемии этап нынешнего сезона. До этого стало известно о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане.