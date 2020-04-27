Этап «Формулы-1» во Франции отменен из-за коронавируса
Французский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Он должен был пройти на автодроме «Поль Рикар», расположенном в коммуне Ле-Кастелле на юго-востоке Франции, с 26 по 28 июня. Однако ранее президент Эммануэль Макарон ввел запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.
Таким образом, это уже второй, после гонки в Монако, отменённый из-за пандемии этап нынешнего сезона. До этого стало известно о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане.
В середине марта НСН писала, что на фоне распространения коронавирусной инфекции проведение этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Монако было отменено. Соответствующее решение принял автомобильный клуб Монако.
Добавим, отмена гран-при Монако происходит впервые с 1954 года, когда этап вошел в чемпионат мира.
Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН о ситуации в мировом спорте в условиях пандемии.
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