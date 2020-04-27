Этап «Формулы-1» во Франции отменен из-за коронавируса

Французский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1» отменен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он должен был пройти на автодроме «Поль Рикар», расположенном в коммуне Ле-Кастелле на юго-востоке Франции, с 26 по 28 июня. Однако ранее президент Эммануэль Макарон ввел запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.

Таким образом, это уже второй, после гонки в Монако, отменённый из-за пандемии этап нынешнего сезона. До этого стало известно о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане.

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В середине марта НСН писала, что на фоне распространения коронавирусной инфекции проведение этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Монако было отменено. Соответствующее решение принял автомобильный клуб Монако.

Добавим, отмена гран-при Монако происходит впервые с 1954 года, когда этап вошел в чемпионат мира.

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН о ситуации в мировом спорте в условиях пандемии.



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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:КоронавирусФранцияАвтогонкиФормула-1
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