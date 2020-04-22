Экс-директор команды Ferrari стал водителем скорой помощи в Италии
Бывший руководитель команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Об этом пишет Euro Weekly News, ссылаясь на информацию, предоставленную журналистом Лео Туррини.
Он отметил, что Арривабене, который возглавлял Ferrari с 2014 по 2019 год, не распространяется о том, что помогает итальянским медикам оказывать помощь больным COVID-19. При этом, бывший босс гоночной команды работает в скорой почти с самого начала эпидемии коронавируса в Италии. Известно, что Маурицио Арривабене присоединился к директору компании Pirelli Марио Изоле, который стал волонтером-медиком.
20 апреля стало известно, что число людей с положительным тестом на коронавирус в Италии снизилось впервые с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны. Так, по данным на 20 апреля в стране число зараженных составляло 108 237, что на 20 человек меньше, чем сутками ранее. Также продолжает сокращаться количество пациентов в палатах интенсивной терапии.
Между тем, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире, по состоянию на 22 апреля, достигло 2 564 038 человек. Об этом сообщается на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса. Источник подчеркивает, что в общей сложности с начала пандемии скончались 177 424 человека. Справиться с COVID-19 смогли более 681 тысячи инфицированных.
В лидерах списка наиболее пострадавших от коронавируса стран находятся США, где в настоящий момент около 825 тысяч зараженных. Далее следует Испания, где более 208 тысяч инфицированных, а замыкает тройку Италия - там коронавирусная инфекция выявлена почти у 184 тысяч человек.
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