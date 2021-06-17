Эриксену, потерявшему сознание на Евро-2020, имплантируют дефибриллятор

Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену проведут операцию по установке кардиовертер-дефибриллятора.

Имплантация этого прибора требуется спортсмену после того, как он потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020 и пережил остановку сердца. Об этом сообщил врач датской команды Мортен Боэсен, передает sports.ru.

В столице Дании открылась стена Эриксена

По его словам, Эриксен согласился на операцию после консультаций с датскими и международными специалистами.

Кардиовертер-дефибриллятор должен исключить опасные для жизни аритмии и предотвратить в будущем остановки сердца.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистыЧемпионат Европы 2020
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