В столице Дании открылась стена Эриксена

В датском Копенгагене открылась стена, посвященная футболисту сборной этой страны Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца во время матча Чемпионата Европы против Финляндии.

Все желающие смогут прийти к стене и написать пожелание Эриксену, который пока остается в больнице, отмечает «Чемпионат». Фотографии с теплыми словами отправят футболисту и его семье.

Как сообщалось, во время матча между сборными Дании и Финляндии Эриксен потерял сознание. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось спасти жизнь футболисту. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильно. Встреча возобновилась спустя два часа после инцидента и завершилась сенсационной победой команды Финляндии со счетом 1:0.

