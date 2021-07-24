Анастасия Галашина: С музыкой не получилось, ушла в стрельбу

Выигравшая первую для России олимпийскую медаль в Токио, Анастасия Галашина рассказала, как прошел самый главный день в ее спортивной карьере.

Россиянка Анастасия Галашина вошла в историю Игр, как первая медалистка Токио-2020. На соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров она выиграла серебряную награду.

Во время онлайн-конференции, организованной ОКР, Анастасия Галашина рассказала, как прошел ее день.

«Проснулась в 4 утра, сон был нормальный, но немного беспокойный, но это для меня нормально. В 7 часов начала подготовку и квалификацию, всё пролетело, как один миг. Что отвлекло на последнем выстреле? Не помню, что было в голове, на выстрел дается 50 секунд. Да и я не робот, я живой человек, сердцебиение участилось. Я не поняла, почему выстрел был так далеко от идеального, сердце – бам…Последний год был очень тяжелый, пандемия сказалась, но форма никуда не делась. Значит всё делала правильно, и специалисты делали правильно. А вообще в жизни я очень буйная, взрывная дома, но на стрельбище я совершенно другая, концентрация в приоритете. И пока я еще не осознала, что выиграла медаль. Видимо, придет завтра, а пока простые человеческие потребности, например, отдохнуть и выспаться», – призналась Анастасия.

Перед последним выстрелом Галашина опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 очка, ни могла претендовать на золото, но допустила досадную ошибку в заключительной попытке. Она показала худший результат в ходе своего выступления, набрав 8,9 очка. Ее соперница - 9,8 очка. Анастасия, таким образом, стала серебряным призером, а китаянка установила мировой рекорд.

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Во время пресс-конференции Галашина призналась, что не хотела становиться профессиональной спортсменкой, но настоял отец.

«Хотела играть на гитаре, все девчонки играли, но папа сказал, что у меня ни слуха, ни голоса, да еще и ногти и пальцы будут страшными, и он предложил попробовать себя в стрельбе. Мне понравилось. Первые мишени были бумажные, потом я стала повышать планку. В деревне моей на сарае есть железная труба, я по ней стреляла, и слушала звук, и когда стала попадать постоянно, поняла, что это – мое», - вспомнила серебряный призер Олимпийских Игр в Токио.

24-летняя Галашина - двукратная чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призером Европейских игр в Минске.

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ФОТО: РИА Новости
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