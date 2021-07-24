Анастасия Галашина: С музыкой не получилось, ушла в стрельбу

Россиянка Анастасия Галашина вошла в историю Игр, как первая медалистка Токио-2020. На соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров она выиграла серебряную награду.

Во время онлайн-конференции, организованной ОКР, Анастасия Галашина рассказала, как прошел ее день.

«Проснулась в 4 утра, сон был нормальный, но немного беспокойный, но это для меня нормально. В 7 часов начала подготовку и квалификацию, всё пролетело, как один миг. Что отвлекло на последнем выстреле? Не помню, что было в голове, на выстрел дается 50 секунд. Да и я не робот, я живой человек, сердцебиение участилось. Я не поняла, почему выстрел был так далеко от идеального, сердце – бам…Последний год был очень тяжелый, пандемия сказалась, но форма никуда не делась. Значит всё делала правильно, и специалисты делали правильно. А вообще в жизни я очень буйная, взрывная дома, но на стрельбище я совершенно другая, концентрация в приоритете. И пока я еще не осознала, что выиграла медаль. Видимо, придет завтра, а пока простые человеческие потребности, например, отдохнуть и выспаться», – призналась Анастасия.

Перед последним выстрелом Галашина опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 очка, ни могла претендовать на золото, но допустила досадную ошибку в заключительной попытке. Она показала худший результат в ходе своего выступления, набрав 8,9 очка. Ее соперница - 9,8 очка. Анастасия, таким образом, стала серебряным призером, а китаянка установила мировой рекорд.