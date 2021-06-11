Экс-призер чемпионата мира предсказал, кто забьет Бельгии победный гол
Анзор Кавазашвили считает, что гол бельгийцам забьет нападающий. И это не Артем Дзюба.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН поделился своими ожиданиями от первой игры сборной России по футболу на чемпионате Европы по футболу с Бельгией.
"Я позавчера дал интервью одной из ведущих газет, где я сказал, что мы выиграем 1:0. И гол забьет [Александр] Соболев. Почему я так сказал? Сегодня наша сборная это не звезды европейского футбола. Это обычные лучшие футболисты России. Для европейского уровня это середняки. Кроме Дзюбы в нашей сборной в принципе нападающих нет. Я почему говорю про Соболева, этот мальчик очень талантлив. Он имеет чутье. Он умеет находиться в том месте, в котором необходимо. Знает, где подставить ногу, где можно головой забить мяч. И поэтому когда он будет играть в паре с Дзюбой, это я так хочу, Дзюба оттянет на себя двух защитников, и свободней будет второй нападающий", - отметил он.
Ранее экс-тренер сборной России по футболу в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какую тактику выбрать, чтобы обыграть Бельгию.
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