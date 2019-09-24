В РФС не увидели опасности для футбола из-за проблем РУСАДА
Почётный президент Российского футбольного союза в эфире НСН рассказал, какой процент футболистов уличают в использовании допинга.
Американский журнал Newsweek в своем материале заявил, что из-за проблем Российского антидопингового агентства Сборная России по футболу может не попасть на чемпионат мира 2022 года.
Ранее НСН сообщала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия кодексу в связи с не состыковкой данных от московской антидопинговой лаборатории и информации от личных осведомителей WADA.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН заявил, что разбирательства WADA и РУСАДА не касаются футбола.
«Никакой опасности для футбола здесь не существует. Кто-то специально вбросил данную информацию, чтобы мы втянулись в дискуссию. FIFA отвечает за все процессы, которые происходят в футболе, в том числе и за контроль над применением допинга. У FIFA есть своя собственная служба и офицеры допинг-контроля, они используют специальную аккредитованную лабораторию. В конечном итоге только FIFA принимает решение, что делать в случае выявления такого рода нарушений у футболистов», - сказал Колосков.
Российская сторона в течение трех недель должна подготовить для WADA ответы на 30 вопросов, относительно данных московской лаборатории. Рассмотрение объяснений состоится 23 октября.
Почётный президент Российского футбольного союза уверен, что в футболе нет проблем с допингом.
«Статистика показывает, что в год выявляются нарушения антидопинговых правил у 0,02%. И то, это обычно связано с растительными веществами наподобие марихуаны. Поэтому проблемы допинга в футболе не существует. Можно четко сказать, что нынешнее расследование в отношении РУСАДА для футбола никакой опасности не предоставляет и можно спокойно готовиться к играм чемпионата Европы», - пояснил Колосков.
Он также отметил, что: «Логичнее было бы предположить, что FIFA или UEFA примет санкции к чемпионату Европы». Так как тема чемпионата мира будет актуальна только к осени 2020 года, когда начнутся отборочные игры.
При этом, ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала, что если аргументы российской стороны окажутся недостаточно убедительными, то будет запущена ускоренная процедура по признанию РУСАДА несоответствующим всемирному кодексу. Что, в частности, повлечет за собой запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории страны и серьезные ограничения для спортсменов всех видов спорта.
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