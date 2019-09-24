В РФС не увидели опасности для футбола из-за проблем РУСАДА

«Никакой опасности для футбола здесь не существует. Кто-то специально вбросил данную информацию, чтобы мы втянулись в дискуссию. FIFA отвечает за все процессы, которые происходят в футболе, в том числе и за контроль над применением допинга. У FIFA есть своя собственная служба и офицеры допинг-контроля, они используют специальную аккредитованную лабораторию. В конечном итоге только FIFA принимает решение, что делать в случае выявления такого рода нарушений у футболистов», - сказал Колосков.

Российская сторона в течение трех недель должна подготовить для WADA ответы на 30 вопросов, относительно данных московской лаборатории. Рассмотрение объяснений состоится 23 октября.

Почётный президент Российского футбольного союза уверен, что в футболе нет проблем с допингом.

«Статистика показывает, что в год выявляются нарушения антидопинговых правил у 0,02%. И то, это обычно связано с растительными веществами наподобие марихуаны. Поэтому проблемы допинга в футболе не существует. Можно четко сказать, что нынешнее расследование в отношении РУСАДА для футбола никакой опасности не предоставляет и можно спокойно готовиться к играм чемпионата Европы», - пояснил Колосков.

Он также отметил, что: «Логичнее было бы предположить, что FIFA или UEFA примет санкции к чемпионату Европы». Так как тема чемпионата мира будет актуальна только к осени 2020 года, когда начнутся отборочные игры.

При этом, ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала, что если аргументы российской стороны окажутся недостаточно убедительными, то будет запущена ускоренная процедура по признанию РУСАДА несоответствующим всемирному кодексу. Что, в частности, повлечет за собой запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории страны и серьезные ограничения для спортсменов всех видов спорта.







