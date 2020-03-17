Дорого, но здоровье – прежде всего. УЕФА о переносе Евро-2020
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал решение перенести чемпионат Европы с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Как пишет официальный сайт УЕФА, Александер Чеферин подчеркнул, что здоровье болельщиков, персонала и игроков должно быть нашим приоритетом. Функционер добавил, что перенос Евро-2020 дорого обойдется УЕФА, однако организация готова пойти на такой шаг. Кроме того, по мнению Чеферина, проводить турнир без зрителей во время пандемии коронавируса невозможно.
Как напоминает телеканал 360, чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 12 городах, в том числе, в Санкт-Петербурге, с 12 июня по 12 июля.
Между тем, на минувшей неделе по указу короля был приостановлен Национальный футбольный чемпионат Испании. Решение о дате его возобновления будет принято позднее. Также было объявлено об отмене матчей серии А чемпионата Италии после того, как туринский «Ювентус» объявил об обнаружении коронавируса у одного из своих игроков. В большом теннисе мужской турнир приостановлен на полтора месяца решением Ассоциации теннисистов-профессионалов.
В свою очередь, почётный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачёв в эфире НСН выразил надежду, что Олимпиада в Японии пройдёт в обычном формате.
«Конечно, я бы хотел, чтобы всё было, потому что спортсмены готовятся, тратят много энергии и сил. Что это за Олимпиада без зрителей? Ну, по компьютеру давайте проведём Олимпиаду», - сказал он.
Со своей стороны заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции НСН предположил, что Олимпиаду не отменят, потому что никто не захочет терять многомиллиардные контракты на телетрансляции.
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