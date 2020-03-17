Дорого, но здоровье – прежде всего. УЕФА о переносе Евро-2020

Между тем, на минувшей неделе по указу короля был приостановлен Национальный футбольный чемпионат Испании. Решение о дате его возобновления будет принято позднее. Также было объявлено об отмене матчей серии А чемпионата Италии после того, как туринский «Ювентус» объявил об обнаружении коронавируса у одного из своих игроков. В большом теннисе мужской турнир приостановлен на полтора месяца решением Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В свою очередь, почётный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачёв в эфире НСН выразил надежду, что Олимпиада в Японии пройдёт в обычном формате.

«Конечно, я бы хотел, чтобы всё было, потому что спортсмены готовятся, тратят много энергии и сил. Что это за Олимпиада без зрителей? Ну, по компьютеру давайте проведём Олимпиаду», - сказал он.

Со своей стороны заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции НСН предположил, что Олимпиаду не отменят, потому что никто не захочет терять многомиллиардные контракты на телетрансляции.

