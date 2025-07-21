«Дорога в ад!»: Червиченко назвал ерундой потолки зарплат футболистам
Российские футболисты не останутся играть в стране, если на Западе им предложат зарплату в три миллиона евро в год вместо одного здесь, сказал в эфире НСН Андрей Червиченко.
Владельцы российских футбольных клубов смогут придумать ухищрения, чтобы обойти любой потолок зарплат, заявил в интервью НСН экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ранее призвал ввести потолок зарплат в российском футболе. Он указал на подобную практику в хоккейных лигах КХЛ и НХЛ, назвав слишком высокими зарплаты футболистов на фоне продолжающихся военных действий. Черчивенко объяснил, в чем уязвимость схемы с «потолком».
«Благими намерениями вымощена дорога в ад. Это заявление, не имеющее ничего общего с реальной жизнью, популистская ерунда. Вы видите, какие зарплаты платят в мире футболистам, на этом фоне ставить какой-то потолок – это похоже на глупость. Если нашим игрокам ограничить потолок миллионом евро в год, а его зовут на Запад за три, как вы думаете, долго он здесь будет оставаться? Кроме того, существует масса способов обойти все эти ограничения. Наш изворотливый народ, особенно кто связан с бизнесом, успешно с этим справится. Это просто глупость и нагромождение, которое все легко обойдут. Сделают ограничения на потолок зарплат, значит в контракте появятся дополнительные бонусы за рекламу, еще за какие-то вещи, за определенные достижения на поле, матчи или голы. Массу всего можно придумать, я сейчас за одну минуту нафантазировал минимум три варианта», - подчеркнул экс-президент «Спартака».
По его мнению, владельцы клубов вправе платить футболистам, сколько хотят, а уравниловка помешает эволюции игроков.
«Если я владелец частного клуба, на каком основании вы собираетесь меня ограничить в моих желаниях выплат? Хочу – плачу два миллиона, хочу – три. Например, Галицкий (владелец "Краснодара" Сергей Галицкий – прим. НСН). У него его деньги, они честно заработаны, налоги выплачены. Он считает, что футболист должен получать три миллиона, а не один. Кто в праве ему сказать, что ты должен платить один и не рубля больше? Почему? Только потому, что кому-то так захотелось? Это все бред. Если говорить о государственных клубах, есть богатые и бедные корпорации. "Газпром" может позволить себе один уровень содержания команды, корпорация победнее - другой. Ну и зачем всех под одну гребенку? Разница в зарплатах как раз и является двигателем прогресса. Кто-то платит больше, кто-то меньше, при этом все стремятся от меньшего к большему. Так и происходит процесс эволюции, в том числе футбольной», - заключил собеседник НСН.
Новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартовал 18 июля. Перед началом турнира из РПЛ исключили московское «Торпедо», руководителей которого подозревают в организации договорных матчей. Известный советский тренер Валерий Непомнящий говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главными претендентами за золото являются «Зенит» и «Краснодар».
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