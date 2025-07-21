Азербайджан не сможет отказаться от российского влияния в ближайшие 100 лет

Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в ближайшие сто лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

По его мнению, историческая интеграция между странами слишком глубока для кардинального разрыва. Маркелов отметил, что хотя Баку и будет стремиться уменьшить влияние России и искать новых международных союзников, Москва не оставит ситуацию без контроля.