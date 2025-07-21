Азербайджан не сможет отказаться от российского влияния в ближайшие 100 лет

Азербайджан не сможет полностью избавиться от российского влияния в ближайшие сто лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

По его мнению, историческая интеграция между странами слишком глубока для кардинального разрыва. Маркелов отметил, что хотя Баку и будет стремиться уменьшить влияние России и искать новых международных союзников, Москва не оставит ситуацию без контроля.

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Он подчеркнул, что между странами существует прочная торгово-экономическая связь, а также планы по развитию торгового коридора через территорию Азербайджана.

Помимо этого, эксперт сомневается, что азербайджанские элиты будут готовы полностью отказаться от России на международной арене. Он считает, что недавние политические заявления, включая критику в адрес Москвы со стороны президента Ильхама Алиева, носят временный характер и не должны влиять на долгосрочную политику, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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