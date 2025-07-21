В Госдуме подготовят законопроект о запрете на импорт военной формы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне, промышленности и торговле разработать поправки в законодательство, направленные на запрет закупки военной формы за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Володин отметил, что необходимо развивать отечественную легкую промышленность для создания рабочих мест, технологий и повышения компетенций.