В Госдуме подготовят законопроект о запрете на импорт военной формы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру ГД Александру Жукову и главам думских комитетов по обороне, промышленности и торговле разработать поправки в законодательство, направленные на запрет закупки военной формы за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
Володин отметил, что необходимо развивать отечественную легкую промышленность для создания рабочих мест, технологий и повышения компетенций.
Он подчеркнул, что в России есть мощности для производства материалов, в том числе тканей для пошива военной формы. По его словам, нецелесообразно, когда средства уходят в экономику других стран.
Председатель Госдумы добавил, что реализация этих решений напрямую влияет на безопасность страны и является важным шагом в укреплении экономики в условиях глобальных вызовов, передает «Радиоточка НСН».
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