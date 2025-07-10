Московский ФК «Торпедо» исключили из РПЛ
Футбольный клуб «Торпедо» (Москва) исключили из числа участников Российской Премьер-лиги сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Решение было принято контрольно-дисциплинарным комитетом РФС за попытку организации договорных матчей. Директору клуба Валерию Скородумову запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на 10 лет, а совладельцу Леониду Соболеву - на пять лет.
Кроме того, ФК «Торпедо» оштрафовали на пять млн рублей.
Ранее Валерию Скородумову и Леониду Соболеву были предъявлены обвинения в подкупе судьи, сообщает RT.
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