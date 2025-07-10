Московский ФК «Торпедо» исключили из РПЛ

Футбольный клуб «Торпедо» (Москва) исключили из числа участников Российской Премьер-лиги сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Совладелец ФК «Торпедо» назвал условие для роспуска команды

Решение было принято контрольно-дисциплинарным комитетом РФС за попытку организации договорных матчей. Директору клуба Валерию Скородумову запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на 10 лет, а совладельцу Леониду Соболеву - на пять лет.

Кроме того, ФК «Торпедо» оштрафовали на пять млн рублей.

Ранее Валерию Скородумову и Леониду Соболеву были предъявлены обвинения в подкупе судьи, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДисквалификацияЧемпионат России По ФутболуРФСФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры