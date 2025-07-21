Экс-руководителя ГВСУ оставили под стражей по делу о завышении цены томографа
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест бывшего директора Главного военно-строительного управления по спецобъектам (ГВСУ) Андрея Белкова до 11 января, сообщает РИА Новости. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа для лечебного центра Минобороны по завышенной цене.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, оставив Белкова в СИЗО. Расследованием занимается Главное следственное управление столичного ГУ МВД.
По версии следствия, Белков организовал фиктивный конкурс на поставку магнитно-резонансного томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны, в результате чего контракт на 121,7 миллион рублей заключили с ООО «Стройхимпроект». По данным правоохранителей, реальная стоимость оборудования была ниже на 48 миллионов рублей, а разницу якобы присвоили гендиректор фирмы Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.
Защита настаивает, что контрактная цена соответствовала нижней границе рыночной. В ходе заседания журналистов удалили из зала, несмотря на продолжение процесса. Белкову вменяют ч. 2 ст. 285.4 УК (злоупотребление полномочиями при гособоронзаказе с тяжкими последствиями), передает «Радиоточка НСН».
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