От колбасы до «Березки»: В РАН назвали направления сотрудничества России и КНДР
Северной Корее выгодно сотрудничество с Россией не только политически, но также в плане экономики и культуры, заявил НСН Александр Жебин.
Россия для КНДР выступает своеобразным окном в Европу, это взаимодействие выгодно Пхеньяну со всех точек зрения – как политической, так и экономической. Об этом в комментарии НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Партнерство властей России и Северной Кореи уже выходит за рамки военного сотрудничества и приводит к растущему коммерческому взаимодействию между таранами, пишет The Financial Times. По данным британского издания, в последние месяцы северокорейские рыболовецкие суда заходят в воды России на Дальнем Востоке, а производители продуктов из КНДР – от варенья и колбас до пива и аккордеонов – зарегистрировали товарные знаки в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России.
«Что такое Россия для КНДР? Это европейская страна - окно к европейским культуре, науке, искусству. Это также важный транзитный путь для сообщения, поездок. Сейчас и Россия испытывает здесь трудности, но со временем это восстановится. Сейчас, когда у нас есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, корейцы почувствовали себя гораздо увереннее с точки зрения безопасности. Ясно, что стороны намерены и значительно увеличить объем экономического взаимодействия. Причем это не какое-то новое, неизвестное поле. У нас объем торговли был в конце 80-х - начале 90-х годов около двух миллиардов долларов. У нас большая потребность на Дальнем Востоке в овощах, фруктах. Корея традиционно их поставляла, особенно яблоки и ряд других. Стороны будут двигаться в этом направлении, налаживать деловые связи. Не надо забывать, что нашему новому сотрудничеству всего два года», - отметил собеседник НСН.
Александр Жебин также напомнил о давних культурных связях двух стран и востребованности российских исполнителей в КНДР.
«Культурный обмен у нас был очень хороший. Корейцы обожают наши песни, музыку, с удовольствием приглашают наши художественные коллективы. Благодаря этому интересу даже, можно сказать, выживали в 90-ые годы такие прославленные, всемирно известные коллективы, как «Березка», ансамбль Моисеева, народный хор имени Пятницкого. После развала СССР они остались без всего, а в КНДР стали их часто приглашать, собирались огромные залы. Благодаря этим гастролям коллективы во многом и сохранились», - подчеркнул эксперт.
Он выразил уверенность, что политическая воля Москвы и Пхеньяна приведет к практическим положительным сдвигам в таких конкретных областях, как торговля, туризм, культура.
Ранее востоковед Ким Ен Ун в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обратил внимание на частые визиты в КНДР секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
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