Россия для КНДР выступает своеобразным окном в Европу, это взаимодействие выгодно Пхеньяну со всех точек зрения – как политической, так и экономической. Об этом в комментарии НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Партнерство властей России и Северной Кореи уже выходит за рамки военного сотрудничества и приводит к растущему коммерческому взаимодействию между таранами, пишет The Financial Times. По данным британского издания, в последние месяцы северокорейские рыболовецкие суда заходят в воды России на Дальнем Востоке, а производители продуктов из КНДР – от варенья и колбас до пива и аккордеонов – зарегистрировали товарные знаки в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России.