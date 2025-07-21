Купание без присмотра может привести к уголовной ответственности для родителей
Родители, допустившие купание ребенка без надзора, может быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила адвокат Эльмира Мусаева. Согласно статье 5.35 КоАП, неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего может привести к предупреждению или штрафу в размере от 100 до 500 рублей. В случае систематического оставления ребенка без присмотра, наказание может быть ужесточено, а дело передано в комиссию по делам несовершеннолетних.
Если ребенок был оставлен без присмотра в опасной для жизни ситуации, особенно в местах, не предназначенных для купания, органы опеки вправе инициировать проверку. В случае травм или гибели ребенка, ответственность может быть уголовной.
В зависимости от обстоятельств может быть предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), что в случае преступной небрежности может привести к лишению свободы до 2 лет. Также родителям грозит ответственность за оставление в опасности (ст. 125 УК).
В некоторых случаях может быть возбуждено дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, если халатность систематически угрожала жизни ребенка (ст. 156 УК). В ходе судебных разбирательств учитываются возраст ребенка, доступность безопасных водоемов, поведение родителей и предупреждения со стороны властей. В отдельных случаях возможна даже потеря родительских прав, передает «Радиоточка НСН».
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