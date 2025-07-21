ФАС проверит цены на продовольственные товары в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит цены на продовольственные товары в аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС попросили проверить супермаркеты на предмет завышения цен на пакеты

Отмечается, что в ФАС поступали жалобы на необоснованное завышение цен, в том числе на питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета.

В сообщении говорится, что территориальным органам ФАС поручено проанализировать ценообразование организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах.

«Ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает миллион человек в год», - добавили в ФАС.

Ранее два антимонопольных дела были возбуждены против оператора магазинов в аэропорту Внуково, по подозрению в установлении монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
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