ФАС проверит цены на продовольственные товары в аэропортах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит цены на продовольственные товары в аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ФАС поступали жалобы на необоснованное завышение цен, в том числе на питьевую воду, в торговых объектах и объектах общественного питания в зонах вылета.
В сообщении говорится, что территориальным органам ФАС поручено проанализировать ценообразование организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах.
«Ведомство продолжает анализ в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает миллион человек в год», - добавили в ФАС.
Ранее два антимонопольных дела были возбуждены против оператора магазинов в аэропорту Внуково, по подозрению в установлении монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru