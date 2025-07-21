Скончалась актриса Татьяна Егорова

Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. Окончив в 1966 году Театральный институт имени Щукина, она долгие годы служила в Театре Сатиры. В ее фильмографии более 30 картин, включая «Право на прыжок», «Однажды, двадцать лет спустя» и «Армавир».

Помимо актерской работы, Егорова занималась литературным творчеством. Она написала несколько книг, в том числе мемуары «Андрей Миронов и я», а также семь пьес и множество эссе, передает «Радиоточка НСН».

