Скончалась актриса Татьяна Егорова
Актриса театра и кино Татьяна Егорова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Как уточняется на сайте организации, Егорова скончалась 21 июля после продолжительной болезни. Коллеги и друзья запомнили ее как талантливую актрису, доброжелательного человека с отличным чувством юмора.
Егорова родилась 8 января 1944 года в Москве. Окончив в 1966 году Театральный институт имени Щукина, она долгие годы служила в Театре Сатиры. В ее фильмографии более 30 картин, включая «Право на прыжок», «Однажды, двадцать лет спустя» и «Армавир».
Помимо актерской работы, Егорова занималась литературным творчеством. Она написала несколько книг, в том числе мемуары «Андрей Миронов и я», а также семь пьес и множество эссе, передает «Радиоточка НСН».
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