В Москве пресекли деятельность ОПГ по подделке миграционных документов

Сотрудники ФСБ при поддержке ОМОН «Авангард» Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Москве. По данным ведомства, злоумышленники изготовили поддельные документы для более чем тысячи иностранцев, получив доход свыше 2 миллионов рублей.

В ходе операции задержаны четверо граждан РФ — уроженцев Азербайджана в возрасте от 34 до 62 лет. Правоохранители ликвидировали две подпольные лаборатории, где производились фальшивые миграционные карты и фиктивные патенты на работу.