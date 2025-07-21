В Москве пресекли деятельность ОПГ по подделке миграционных документов
Сотрудники ФСБ при поддержке ОМОН «Авангард» Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Москве. По данным ведомства, злоумышленники изготовили поддельные документы для более чем тысячи иностранцев, получив доход свыше 2 миллионов рублей.
В ходе операции задержаны четверо граждан РФ — уроженцев Азербайджана в возрасте от 34 до 62 лет. Правоохранители ликвидировали две подпольные лаборатории, где производились фальшивые миграционные карты и фиктивные патенты на работу.
На местах изъято оборудование для печати, базы данных клиентов, поддельные печати организаций и паспорта граждан стран Центральной Азии. Все участники ОПГ осуждены на сроки от 2 до 5 лет колонии общего режима.
Поддельные документы позволяли иностранцам находиться в России до 90 дней и официально трудоустраиваться. Расследование проводилось в рамках борьбы с нелегальной миграцией в столичном регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru