Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026

«Мы еще не приняли окончательного решения», — сказала Ковентри.

Ковентри добавила, что не намерена предвосхищать решение исполнительного комитета, но оно, вероятно, будет аналогичным решению, принятому в отношении участия спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, на Олимпиаде в Париже 15 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную медаль в парном теннисе (Мирра Андреева и Диана Шнайдер).

Зимние же Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».