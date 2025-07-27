Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организация рассматривает возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом Ковентри заявила газете L'Equipe.
«Мы еще не приняли окончательного решения», — сказала Ковентри.
Ковентри добавила, что не намерена предвосхищать решение исполнительного комитета, но оно, вероятно, будет аналогичным решению, принятому в отношении участия спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Напомним, на Олимпиаде в Париже 15 российских спортсменов выступили в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную медаль в парном теннисе (Мирра Андреева и Диана Шнайдер).
Зимние же Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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