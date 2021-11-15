«Дома готовы выиграть»: Непомнящий оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

«Первую игру (полуфинальный «стыковой матч» - прим. НСН) мы готовы выиграть, это домашний матч. А вот матч за выход (финальный «стыковой матч» - прим. НСН) – я не уверен. Там соперники не уступают по уровню Хорватии», – сказал Непомнящий.

По его мнению, Россия сыграла с Хорватией так, как ей позволил соперник, при этом многие наши игроки не смогли выполнить задание тренера.

«Никто не отменял постулата о том, что команда играет ровно настолько, насколько позволяет ей соперник. Как мы видели, одна команда вчера играла, а другая отбивалась. Вот и весь анализ. Карпин недвусмысленно сказал, что не все игроки выполняли то, что от них требовалось. В этой игре особенно хвалить почти некого», - отметил бывший тренер сборной Камеруна, сенсационно выступившей в 1990 году на чемпионате мира в Италии.

Непомнящий также указал, что будет самым главным в «стыковых матчах».

«Одна из серьезнейших и трудно решаемых проблем – это то, что при лимите времени, которое предоставляется главному тренеру, надо выстроить игру. А этого времени, видимо, не будет перед стыковыми матчами. В течение трех-четырех дней подготовить команду будет сложно. Здесь будет очень важна индивидуальная готовность игроков сыграть в тот футбол, который предложит Карпин», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин ранее говорил НСН, что сборная России может пройти на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Он напомнил в этой связи о вчерашней сенсационной победе Сербии над Португалией (2:1), которая отбросила команду Криштиану Роналду на второе место в группе.

Со своей стороны, футбольный эксперт, экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев сказал НСН, что даже если сборная России выйдет на ЧМ, ее там будет ждать позор.