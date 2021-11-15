«Дома готовы выиграть»: Непомнящий оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
Сборная России может выиграть первый, домашний «стыковой» матч, а в решающей игре будут соперники не слабее Хорватии, сказал НСН Валерий Непомнящий.
Сборная России по футболу способна пройти первый раунд «стыковых матчей» за выход на чемпионат мира-2022, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный тренер, создатель «камерунского чуда» Валерий Непомнящий (сборная Камеруна под его руководством пробилась на ЧМ-1990).
Накануне сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1, заняла второе место в отборочной группе и теперь будет пробиваться на ЧМ через «стыковые матчи». В числе потенциальных соперников команды Валерия Карпина в борьбе за три путевки на чемпионат мира сборные Португалии, Швеции и ряд других сильных команд.
«Первую игру (полуфинальный «стыковой матч» - прим. НСН) мы готовы выиграть, это домашний матч. А вот матч за выход (финальный «стыковой матч» - прим. НСН) – я не уверен. Там соперники не уступают по уровню Хорватии», – сказал Непомнящий.
По его мнению, Россия сыграла с Хорватией так, как ей позволил соперник, при этом многие наши игроки не смогли выполнить задание тренера.
«Никто не отменял постулата о том, что команда играет ровно настолько, насколько позволяет ей соперник. Как мы видели, одна команда вчера играла, а другая отбивалась. Вот и весь анализ. Карпин недвусмысленно сказал, что не все игроки выполняли то, что от них требовалось. В этой игре особенно хвалить почти некого», - отметил бывший тренер сборной Камеруна, сенсационно выступившей в 1990 году на чемпионате мира в Италии.
Непомнящий также указал, что будет самым главным в «стыковых матчах».
«Одна из серьезнейших и трудно решаемых проблем – это то, что при лимите времени, которое предоставляется главному тренеру, надо выстроить игру. А этого времени, видимо, не будет перед стыковыми матчами. В течение трех-четырех дней подготовить команду будет сложно. Здесь будет очень важна индивидуальная готовность игроков сыграть в тот футбол, который предложит Карпин», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин ранее говорил НСН, что сборная России может пройти на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Он напомнил в этой связи о вчерашней сенсационной победе Сербии над Португалией (2:1), которая отбросила команду Криштиану Роналду на второе место в группе.
Со своей стороны, футбольный эксперт, экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев сказал НСН, что даже если сборная России выйдет на ЧМ, ее там будет ждать позор.
Согласно регламенту ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, команды, занявшие вторые места в отборочных группах, разыграют три путевки на чемпионат мира в «стыковых матчах». 12 команд будут поделены на три «пути плей-офф», состоящие из полуфиналов и финалов. Для того, чтобы выйти на ЧМ, надо обыграть две разные команды.
Помимо сборной России право сыграть в плей-офф уже получили сборные Португалии, Швеции, Австрии, Шотландии и Северной Македонии. Остальные участники «стыков» определятся 15 и 16 ноября. В их числе могут, в частности, оказаться сильные сборные Швейцарии и Украины, а при определенных раскладах даже Италия, Нидерланды или Англия. «Стыковые матчи» пройдут в марте 2022 года.
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