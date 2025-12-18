Рютте назвал страны, которые не согласятся на вступление Украины в НАТО
18 декабря 202518:14
Несколько членов НАТО не выразят своего согласия на вступление Украины. Как пишет RT, об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
По его словам, против присоединения Киева к Севератлантическому альянсу выступят США, Словакия и Венгрия.
«А это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО», - заключил Рютте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий о неприсоединении Украины к НАТО являетсяодним из краеугольных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
