Рютте назвал страны, которые не согласятся на вступление Украины в НАТО

По его словам, против присоединения Киева к Севератлантическому альянсу выступят США, Словакия и Венгрия.

«А это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО», - заключил Рютте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий о неприсоединении Украины к НАТО являетсяодним из краеугольных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».