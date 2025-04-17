Глава РПЛ пообещал лично разобраться в скандале с ФК «Химки»
Президент Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) Александр Алаев пообещал лично пообщаться с игроками команды «Химки» и помочь им решить финансовые проблемы клуба, передает его слова пресс-служба РПЛ.
Во вторник футболисты отказались тренироваться и объявили руководству бойкот. Причиной для такого поведения стала задержка зарплат. По словам генерального директора Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, клуб мог не платить игрокам уже три месяца.
В среду с командой пообщался главный инвестор Туфан Садыгов, но его аргументы не убедили основной состав вернуться к тренировкам. Бизнесмен заявил «Матч ТВ», что игроки нарушают обязательства контракта, а журналисты привлекают неоправданно много внимания к ситуации. По его мнению, происходящее не редкость в российском футболе, но на «Химки» оказывается особое давление в СМИ из-за близости к Москве.
Из-за бойкота ведущих игроков под угрозой срыва находится ближайший матч команды в РПЛ против санкт-петербургского «Зенита». По словам Садыгова, два тайма могут отыграть дублеры и молодежная команда, если спор не разрешится до воскресенья.
Ранее ФК «Химки» расстался с главным тренером Франком Артигой, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гуцул оставили под домашним арестом
- Костин допустил, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21%
- Суд встал на сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле о разводе
- Sony приступила к работе над пятой частью фильма «Плохие Парни»
- ЦБ РФ: Большинство граждан выбрали полный самозапрет на кредиты
- Глава РПЛ пообещал лично разобраться в скандале с ФК «Химки»
- Представители США начали переговоры с Макроном в Париже
- Песков: Президент РФ не давал новых указаний по мораторию на удары
- Группа Uma2rman анонсировала трибьют в честь своего совершеннолетия
- Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru