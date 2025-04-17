Глава РПЛ пообещал лично разобраться в скандале с ФК «Химки»

Президент Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) Александр Алаев пообещал лично пообщаться с игроками команды «Химки» и помочь им решить финансовые проблемы клуба, передает его слова пресс-служба РПЛ.

СМИ: «Химки» могут сняться с турнира в РПЛ из-за ареста основного инвестора

Во вторник футболисты отказались тренироваться и объявили руководству бойкот. Причиной для такого поведения стала задержка зарплат. По словам генерального директора Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, клуб мог не платить игрокам уже три месяца.

В среду с командой пообщался главный инвестор Туфан Садыгов, но его аргументы не убедили основной состав вернуться к тренировкам. Бизнесмен заявил «Матч ТВ», что игроки нарушают обязательства контракта, а журналисты привлекают неоправданно много внимания к ситуации. По его мнению, происходящее не редкость в российском футболе, но на «Химки» оказывается особое давление в СМИ из-за близости к Москве.

Из-за бойкота ведущих игроков под угрозой срыва находится ближайший матч команды в РПЛ против санкт-петербургского «Зенита». По словам Садыгова, два тайма могут отыграть дублеры и молодежная команда, если спор не разрешится до воскресенья.

Ранее ФК «Химки» расстался с главным тренером Франком Артигой, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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