Россиянам объяснили, как перевозить собаку в машине в дальних путешествиях
Собаку следует приучать к автомобилю начиная с раннего возраста, иначе путешествие может обернуться для неё «укачиванием, плохим самочувствием и сильным стрессом». Об этом RT заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, небольших собак лучше перевозить в зафиксированной переноске, а представителей крупных пород можно разместить в багажнике в просторной клетке, а также на заднем сиденье. В последнем случае потребуется пристегнуть питомца специальным ремнем-шлейкой.
«Важно ограничить передвижение собаки по салону, чтобы она не высовывалась в окно и не мешала водителю», — отметил эксперт.
Голубев указал, что лучше не кормить питомца за два часа до поездки, избежать укачивания. При этом вода должна быть в постоянном доступе - остановки для питья лучше делать «примерно раз в 1,5-3 часа».
Он также добавил, что в поездку лучше взять с собой ветеринарный паспорт с отметками о прививках.
Ранее Голубев заявил, что крупных и активных по природе собак лучше не заводить в квартирах, даже в больших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
