Россиянам объяснили, как перевозить собаку в машине в дальних путешествиях

По его словам, небольших собак лучше перевозить в зафиксированной переноске, а представителей крупных пород можно разместить в багажнике в просторной клетке, а также на заднем сиденье. В последнем случае потребуется пристегнуть питомца специальным ремнем-шлейкой.

«Важно ограничить передвижение собаки по салону, чтобы она не высовывалась в окно и не мешала водителю», — отметил эксперт.

Голубев указал, что лучше не кормить питомца за два часа до поездки, избежать укачивания. При этом вода должна быть в постоянном доступе - остановки для питья лучше делать «примерно раз в 1,5-3 часа».

Он также добавил, что в поездку лучше взять с собой ветеринарный паспорт с отметками о прививках.

