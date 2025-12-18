Госдума закрепила кресты в описании герба России
Госдума приняла законопроект о внесении изменений в описание государственного герба России, предусматривающих юридическое закрепление православных крестов на его элементах. Документ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 9 декабря.
Речь идет о корректировке федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года. В действующей редакции закона отсутствует прямое упоминание крестов, несмотря на то что они присутствуют на официальных изображениях герба — над малыми и большой коронами, а также на державе, отмечает издание «Профиль».
Поправки предлагают зафиксировать в тексте, что малые короны, большая корона и держава как неотъемлемые элементы герба увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Инициатором изменений выступила партия «Единая Россия». В партии поясняли, что поводом для законодательной инициативы стали общественные дискуссии вокруг так называемого «крестопада» — практики удаления или замены крестов и других религиозных символов на изображениях храмов в СМИ, рекламе и сувенирной продукции, передает «Радиоточка НСН».
