Лоза посмеялся над идеей Милонова заменить свадебный марш Мендельсона
Критиковать музыку композиторов могут только профессионалы, заявил НСН Юрий Лоза.
Оценку искусству должны давать только профессионалы, заявил певец и композитор Юрий Лоза в разговоре с НСН. Он высмеял призыв депутата Госдумы Виталия Милонова заменить исполнение Свадебного марша Мендельсона другой мелодией из-за пошлости в музыке.
«А чем руководствуется Милонов, чем ему не понравился марш Мендельсона? Ему просто нечем заняться. Давайте послушаем его собственные произведения, чтобы сравнить уровень пошлости. Как немузыкант может сравнивать Мендельсона, Моцарта или еще кого-либо? У нас сейчас такое время, что рэперы учат вокалистов петь, киномеханики режиссеров снимать кино, маляры — художников рисовать. Еще Розенбаум пел: “Санитары норовят дать в морду врачам”. Надо обращаться к профессионалам. А так - это просто смешно!» — рассмеялся он.
Ранее Виталий Милонов заявил изданию «Абзац», что марш Мендельсона его всегда раздражал. Он предложил создать новый всероссийский гимн создания семьи, для чего допустил всенародное голосование, чтобы выбрать правильную мелодию.
Ранее Лоза в эфире НСН поспорил с Маликовым из-за советских песен.
