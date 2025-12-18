Комиссия МГД одобрила увеличение штрафа для безбилетников в наземном транспорте В ЮВАО собрали новогодние подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов Творческие занятия проведут на ВДНХ на каникулах Курьер телефонных мошенников задержан после обмана москвички на 22 млн рублей Бесплатные занятия по боксу и спортивной борьбе проходят в секциях Москвы