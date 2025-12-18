Эксперт назвал главную цель хакеров во время прямой линии с Путиным

По его словам, в день выхода программы трафик на ключевых медиаресурсах может увеличиться в четыре-пять раз. В условиях повышенной нагрузки инфраструктура станет более уязвимой для целенаправленных кибератак, целью которых будет срыв трансляции.

Эксперт отметил, что, в первую очередь, за такими DDoS-атаками будут стоять политически мотивированные хакерские групп.

«Кроме них, атаки могут быть и со стороны недобросовестных конкурентов, которые будут пытаться перехватить пользовательский трафик», – заключил Хлебунов.

Ранее стало известно, что число обращений на прямую линию Путина, которая пройдет 19 декабря, превысило два млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

