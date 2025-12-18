Семин заявил, что успех Сафонова доказывает высокий уровень РПЛ
Успех выступающего за «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка говорит о высоком уровне российского футбольного чемпионата. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин.
Специалист отметил, что кроме экс-голкипера «Краснодара» Сафонова в матче принимали участие ещё три футболиста, ранее игравших в Российской премьер-лиге.
В частности, у «Фламенго» это Варела и Карраскаль, игравшие за «Динамо», а у «ПСЖ» — Хвича Кварацхелия, выступавший за «Локомотив».
«Это говорит о том, что РПЛ достаточно сильна, она должна получать всяческую поддержку. Из нашей лиги выходят топовые игроки», — заключил Сёмин.
Ранее Сафонов стал первым в истории вратарём, который отбил четыре пенальти подряд в турнире под эгидой ФИФА. Это произошло в финале Межконтинентального кубка, в котором встретились победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес - «ПСЖ» и «Фламенго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам объяснили, как перевозить собаку в машине в дальних путешествиях
- Эксперт назвал главную цель хакеров во время прямой линии с Путиным
- Семин заявил, что успех Сафонова доказывает высокий уровень РПЛ
- Минцифры вновь дополнило «белый список» сайтов
- Рютте назвал страны, которые не согласятся на вступление Украины в НАТО
- Актриса Мила Ершова призналась в любви Гоше Куценко
- Лоза посмеялся над идеей Милонова заменить свадебный марш Мендельсона
- Герасимов: Ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих
- Россиянам рассказали об опасности покупки машины из такси
- Плющенко оценил перспективы фигуристов на чемпионате России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru