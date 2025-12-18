Актриса Мила Ершова призналась в любви Гоше Куценко
Актриса Мила Ершова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что обожает Гошу Куценко, с которым работала в двух кинопроектах.
Она напомнила, сначала с заслуженным артистом РФ она встретилась на съемках сериала «Встать на ноги». Также Ершова и Куценко вместе снялись в ленте «Последний богатырь. Колобок».
«Гошу я обожаю: мы вместе снимались в сериале «Встать на ноги», и у нас с ним уже давно большая любовь... С Гошей было супер», — рассказала артистка.
Ранее Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда», в котором сыграл харизматичного злодея - безумного Психоаналитика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
