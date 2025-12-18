Актриса Мила Ершова призналась в любви Гоше Куценко

Она напомнила, сначала с заслуженным артистом РФ она встретилась на съемках сериала «Встать на ноги». Также Ершова и Куценко вместе снялись в ленте «Последний богатырь. Колобок».

«Гошу я обожаю: мы вместе снимались в сериале «Встать на ноги», и у нас с ним уже давно большая любовь... С Гошей было супер», — рассказала артистка.

Ранее Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда», в котором сыграл харизматичного злодея - безумного Психоаналитика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

